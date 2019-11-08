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Події у м. Соснівка: 15 листопада Львівська обласна рада та зацікавлена громадськість проведуть акцію протесту в Києві
|Суспільство | 07-11-2019, 15:42
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У п’ятницю, 15 листопада, Львівська обласна рада та зацікавлена громадськість проведуть акцію протесту в Києві з низкою вимог до центральних органів влади щодо належного реагування на події, які відбулися в м. Соснівка на Львівщині.
Йдеться, зокрема, про вимогу відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області – начальника кримінальної поліції Василя Віконського.
На разі узгоджуються всі організаційні деталі, про які буде повідомлено згодом.
Як відомо, Львівська обласна рада прийняла рішення №884 від 24 вересня 2019 року «Про інформацію начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Львівської області за 2018 рік і 9 місяців 2019 року».
Цим рішенням депутати засудили силовий розгін 21 вересня 2019 року працівниками підрозділів «ТОР» ГУ НП у Львівській області та «КОРД» ГУ НП у Київській області мирних учасників протесту на залізничній станції Соснівка.
Окрім того, Львівська обласна рада звернулася до Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України та Голови Національної поліції України зокрема, з вимогою негайно провести службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності, а також на час розслідування відсторонити від займаної посади начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області – начальника кримінальної поліції Василя Віконського.
НАГАДАЄМО, що 29 жовтня під час сесії Львівської обласної ради голова комісії з питань законності, правоохоронної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем Михайло Дзюдзь поінформував про розгляд питання щодо подій, які відбулися в м. Соснівка на Львівщині.
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