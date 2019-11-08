Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах через туман Суспільство | 07-11-2019, 17:35 0 192 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову до кінця доби 7 листопада, а також вночі та вранці 8 листопада, очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.



Під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:



— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;



— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;



— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;



— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;



— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.