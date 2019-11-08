Представників спортивної галузі Львова запрошують на сесію стратегічного планування управління спорту ЛМР Суспільство | 07-11-2019, 18:04 0 81 13 листопада представників спортивної галузі Львова запрошують долучитися до сесії стратегічного планування новоствореного управління спорту Львівської міської ради, яке розпочне роботу з 2020 року.

Сесія стратегічного планування проводитиметься з метою визначення роботи управління спорту із 2020 року. Планування здійснюватимуть разом із зацікавленими сторонами спортивної сфери міста: спортсменами, тренерами, спортивними організаціями, школами, гуртками тощо.



На сесії обговорять всі проблеми та недоліки існуючого управління та шукатимуть шляхи їх вирішення, прийматимуть пропозиції із вдосконалення управління спорту.



Програма заходу:



10:00 — 11:00 — реєстрація



11:00 — 11:45 — доповідь про діяльність управління спорту ЛМР



11:45 — 12:00 — питання-відповіді



12:00 — 13:00 — робота в групах



13:00 — 14:30 — обговорення



Захід відбуватиметься у Tech Startup School (вул. Академіка Колесси, 2).



Реєстрація на захід — за посиланням: https://forms.gle/zsvQJ94MLC15R8Us5