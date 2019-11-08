|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
E-квиток дав збій у київському метро
|Суспільство | 08-11-2019, 09:40
| 0 97
|
|Система електронного квитка у київському метрополітені у п’ятницю зранку якийсь час не працювала.
Джерело :КП "Київський метрополітен" у Facebook
Дослівно: "Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Перепрошуємо за незручності!".
За короткий час по тому метрополітен повідомив: "Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка"..
|
|