E-квиток дав збій у київському метро Суспільство | 08-11-2019, 09:40 0 97 Система електронного квитка у київському метрополітені у п’ятницю зранку якийсь час не працювала.



Джерело :КП "Київський метрополітен" у Facebook



Дослівно: "Шановні пасажири! Система е-квитка тимчасово не працює. Оператор КП "ГІОЦ" займається вирішенням питання. Просимо скористатися альтернативним видом оплати. Перепрошуємо за незручності!".



За короткий час по тому метрополітен повідомив: "Оператор КП "ГІОЦ" відновив роботу системи е-квитка"..



