Напали на антикорупційного експерта Лємєнова, який тестує прокурорів Суспільство | 08-11-2019, 10:19 0 109 Юрист та експерт у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександр Лємєнов заявляє, що вранці 8 листопада на нього напали невідомі.



Джерело: пост Лємєнова у Facebook



Пряма мова: "Сьогодні о 7.45 за вулицею Максимовича 2 на мене скоїли напад.



Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два молодика.



Зафіксовано все в процесуальному порядку, злочинців, як і замовників, будуть шукати".





Деталі: За словами Лємєнова, спершу його вдарили ззаду по голові, потім бризнули в очі з балончика і втекли.



Наздогнати нападників чоловік не зміг.



Лємєнов назвав усе це "дитячим садком" і запевняє, що якщо "одним нападом" не зупинять його у "боротьбі за нову Україну".



Чому це важливо: Лємєнов є членом кадрової комісії, яка займається тестуванням прокурорів, які претендують на роботу в Офісі Генерального прокурора.



Що було раніше: 23 жовтня прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи. За словами Лємєнова, майже 30% претендентів на роботу в Офісі генерального прокурора не склали іспит на знання законодавства.



Передісторія:



Реформу прокуратури ініціював президент Володимир Зеленський і ухвалила Верховна Рада.

За задумом реформаторів, працювати в нових органах прокуратури продовжать прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності.

Деякі прокурори ставили під сумнів ефективність атестації. Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема на той момент керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Процедура переатестації складається з трьох етапів. На першому – комп’ютерному тесті 23 жовтня – перевіряли професійні знання. До наступного етапу атестації допустили тих, хто набрав прохідний бал.

Заяви на переатестацію подали майже 94,6% прокурорів.

218 прокурорів Генеральної прокуратури, які відмовилися від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора, будуть звільнені. Також підуть прокурори, які подали заяви, що не відповідають встановленій формі.