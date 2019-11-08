Розведення у Петрівському почнеться 8 листопада, якщо не зірвуть бойовики Суспільство | 08-11-2019, 10:21 0 81 Дзеркальне розведення сил і засобів у Петрівському має розпочатися у п’ятницю з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики.



Джерело: брифінг командування ООС 8 листопада



Пряма мова командувача ООС Володимира Кравченка: "Сьогодні о 12.00 ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противникам про нашу готовність, якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й порушив міжнародні угоди".



Деталі: За словами Кравченка, наразі немає підтвердження бойовиків про готовність до розведення.



Він нагадав, що 4 листопада бойовики заявляли, що готові до розведення, проте 30 жовтня у Петрівському фіксували обстріли, тому відвід військ відклали, доки не буде дотримано 7-денного режиму тиші.



Командування ООС наголошує, що розведення має бути дзеркальним. Якщо терористи відмовляться від розведення 8 листопада, то і підконтрольні уряду війська не будуть починати розведення.



Водночас, представники "ДНР" повідомили місію ОБСЄ про готовність поновити процес відведення військ у Петрівському 9 листопада.



Війська ООС мають відійти на 1 км від своїх позицій як і бойовики.



Практичне розведення триватиме три дні.



Цьому передувало: 2 листопада поблизу Золотого-4 на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.



Розведення у Петровському спершу планувалося на 4 листопада, але його відклали – й сподівалися почати процес 8 листопада.



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Передісторія:



1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.

7 жовтня розведення сил та засобів у Петрівському та Золотому не почалося, оскільки бойовики порушили домовленість про припинення вогню.

У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.

31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що розведення у Петрівському розпочнеться 4 листопада, за умови дотримання семиденного режиму тиші.

1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.

У Петрівському ж 30 жовтня зафіксовано обстріли, тому розведення сил і засобів на цій ділянці, заплановане на 4 листопада, Київ відклав.

Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувало через обстріли.

Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.

Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.