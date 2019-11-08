«Фізична особа-підприємець може продавати товари через інтернет-магазин за спрощеною системою оподаткування», — ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 08-11-2019, 11:20 0 56 Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що фізична особа-підприємець (ФОП) може здійснювати торгівлю через власний Інтернет-магазин і при цьому застосовувати спрощену систему оподаткування 2 або 3 групи.



«Нормами Податкового кодексу України (ПКУ) дозволено продаж товарів платниками єдиного податку як громадянам, так і суб’єктам господарювання.



Код виду економічної діяльності (КВЕД) 47.91 — роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.



У разі здійснення діяльності через Інтернет-магазин підприємцю варто дотримуватися норм ПКУ, що регулює спрощену систему оподаткування.



Це, зокрема, контроль обсягу доходу (2 група — 1,5 млн грн, 3 група — 5 млн грн на рік), необхідність застосування РРО після перевищення обсягу продажу в 1 млн грн Останнє не стосується ФОПів, які здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Для них застосування РРО є обов’язковим (п. 296.10 ст. 296 ПКУ).



Також необхідно дотримуватися норми ПКУ (п. 291.6 ст. 291 ПКУ), що зобов’язує платників єдиного податку здійснювати розрахунки за відвантажені товари виключно в грошовій формі (готівковій, безготівковій)", — поінформували у Головному управлінні ДПС Львівської області.