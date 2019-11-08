Закарпатці сплатили 244,5 млн грн «патріотичного податку» Суспільство | 08-11-2019, 12:38 0 66

З початку 2019 року закарпатці сплатили 244,5 млн грн військового збору для реформування української армії. У порівнянні з 10-ма місяцями 2018-го, цьогоріч платники області сплатили на 30,2 млн грн більше цього «патріотичного податку».

Фахівці органів ДПС Закарпаття зазначають, що мешканці краю, враховуючи актуальність призначення цього платежу, відповідально ставляться і до нарахування, і до сплати військового збору.

Його платниками, відповідно до податкового законодавства, є:

- фізична особа-резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

- фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

- податковий агент.

Зауважимо, що військовим збором обкладаються доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), а також іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Нагадаємо: військовий збір, який спрямовується на підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі, запроваджено із 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об’єкта оподаткування.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

