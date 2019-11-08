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На лаву підсудних у Львові потрапив черговий наркоторговець
|Суспільство | 08-11-2019, 12:39
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Злочинну діяльність чоловіка зафіксували слідчі та оперативники ГУ НП у області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, а самого зловмисника затримали у порядку ст.208 КПК України цьогоріч, 2 вересня.
40-річному місцевому мешканцю оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці задокументували три факти незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».
Крім цього, під час обшуку квартири фігуранта на проспекті Червоної Калини у Львові виявили вказану речовину у фасованому вигляді, а також «амфетамін», обіг якого обмежено.
На даний час обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Сихівського районного суду м. Львова.
Довідка: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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