Ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі визнано надзвичайною техногенного характеру Суспільство | 08-11-2019, 12:40 0 72







Відповідне рішення сьогодні, 8 листопада, прийняли у межах позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Тараса Греня.



«За результатами попередніх Комісій, які ми проводили, були дані відповідні доручення ПП «Гарант Енерго М», які підприємство мало виконати і це дозволило б нам розпочати роботу по запуску системи теплопостачання у містах Новояворівськ та Новий Розділ. Станом на сьогодні, усі терміни вичерпані. ПП «Гарант Енерго М» не виконало цих протокольних доручень. Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо , що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах», - зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук.



Відтак, Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області спільно з департаментом з питань цивільного захисту облдержадміністрації доручено підготувати відповідний пакет документів та подати його в Державну службу України з надзвичайних ситуації.



Окрім того, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів необхідно невідкладно розглянути можливість зміни управителя, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами.



Також Головному управлінню Національної поліції у Львівській області доручено забезпечити цілодобову охорону переданих ПП «Гарант Ененрго М» активів ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТзОВ «Енергія-Новий Розділ».