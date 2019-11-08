Вчасно подайте звіти! 11 листопада останній день подання податкової звітності за ІІІ квартал! Суспільство | 08-11-2019, 13:38 0 65

11.11.2019 року – останній день подання звітності за ІІІ квартал 2019 року

для фізичних осіб:

- податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи;

- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстрованих протягом поточного року;

для юридичних осіб:

- податкової декларації платника єдиного податку ІІІ групи – юридичними особами;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

для фізичних та юридичних осіб:

- податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;

- податкової декларації рентної плати з розрахунком:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

- податкової декларації екологічного податку;

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;

- податкової декларації туристичного збору.

Прес-служба Державної податкової служби України

