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| Газета №35 (55) / 2014
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Вчасно подайте звіти! 11 листопада останній день подання податкової звітності за ІІІ квартал!
|Суспільство | 08-11-2019, 13:38
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11.11.2019 року – останній день подання звітності за ІІІ квартал 2019 року
для фізичних осіб:
- податкової декларації платника єдиного податку для платників ІІІ групи;
- податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході на сплату інших податків та зборів, або вперше зареєстрованих протягом поточного року;
для юридичних осіб:
- податкової декларації платника єдиного податку ІІІ групи – юридичними особами;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємств платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.
для фізичних та юридичних осіб:
- податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;
- податкової декларації рентної плати з розрахунком:
- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
- рентної плати за спеціальне використання води;
- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.
- податкової декларації екологічного податку;
- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;
- податкової декларації туристичного збору.
Прес-служба Державної податкової служби України
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