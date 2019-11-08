Новенькі «айфони» та брендові речі – знахідка митників в аеропорту «Львів» Суспільство | 08-11-2019, 13:51 0 73

Громадяни України намагались ввезти товарів вартістю понад 160 тис. грн. без оподаткування.

У двох громадян, які прибули в аеропорт «Львів», під час митного контролю працівники митниці виявили товар в обсягах, який, згідно з п.1 ст.374 Митного кодексу України, перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Так, мешканка Львівщини, що прибула зі Стамбула, намагалась провезти понад норму товарів на 120 тис. грн. Зокрема спортивні костюми «Boss» та пухову куртку «Fendi». А от мешканець Івано-Франківщини, що прибув з Мюнхена, окрім дозволеного, «прихопив» два нові смартфони Apple Iphone 11.

В обох випадках громадяни прямували смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Стосовно них складено протоколи за ознаками порушень митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товари вилучено. Справи скерують до суду.

