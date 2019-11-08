На Львівщині надходження податку на прибуток підприємств до державного бюджету зросли майже на 65 відсотків з початку 2019 року та в три рази за останні два роки Суспільство | 08-11-2019, 16:14 0 61

Протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 1903,0 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 749,0 млн. грн., або на 64,9 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (1154,0 млн. грн.) та на 1264,7 млн. грн., або у 3 рази більше порівнюючи з аналогічним періодом 2017 року (638,3 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій. Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств на Львівщині: ТОВ ,,Львівенергозбут”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ПП ,,АРТ-Енерго”, ТОВ ,,Окко-Схід”.

У жовтні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 49,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 10,0 млн. грн., або на 25,5 відс. більше, ніж у жовтні 2018 року (39,2 млн. грн.) та на 32,9 млн. грн., або у 3 рази більше, ніж за той самий період 2017 року (16,3 млн. гривень).

