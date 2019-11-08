Співробітники Держприкордонслужби завершили курс базової підготовки поліграфологів Суспільство | 08-11-2019, 17:02 0 65









Сьогодні, 08 листопада, завершилось базове навчання з проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфа для співробітників правоохоронних органів України, організоване Посольством США в Україні. Завдяки сприянню американських партнерів, участь в цьому курсі черговий раз мали змогу взяти прикордонники.



Протягом 4 тижнів співробітники Держприкордонслужби разом з представниками інших правоохоронних відомств опановували комплекс необхідних знань, навичок та практичних вмінь для успішного завершення навчання та отримання сертифікатів Американського Міжнародного Інституту Поліграфа.



Визначальним став професійний склад тренерів – американських поліграфологів із світовими іменами – Чака Слапскі та Роберта Фредеріка, які мають багаторічний досвід проведення тестувань на поліграфі в правоохоронній системі США. Крім того, допомогу під час практичного етапу підготовки надавали також і прикордонники-випускники школи тренерів – найбільш досвідчені відомчі поліграфологи, які влітку закінчили відповідний акредитований курс. Саме вони і стануть наставникам для молодих спеціалістів після завершення курсу.



Відомчий досвід використання поліграфа підтверджує його ефективність у запобіганні корупційним та кадровим ризикам у Держприкордонслужбі, а високий рівень професійної підготовки поліграфологів – гарантія високої якості роботи та надійного забезпечення доброчесності персоналу.



Так, наприклад, в ІІІ кварталі цього року переважна більшість тестувань стосувалась резонансних і складних службових розслідувань щодо можливої участі персоналу в корупційній діяльності, в ході якого було опитано близько 40 офіцерів старшого та вищого офіцерського складу.





