На Волині ліквідовано ще один канал нелегальної міграції до країн ЄС Суспільство | 08-11-2019, 17:06 0 72 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=wSnA3Bkco84&feature=youtu.be





Нещодавно оперативними співробітниками Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України в рамках цільових профілактичних заходів «Мігрант» було викрито та ліквідовано міжнародний канал нелегальної міграції, який організував громадянин Королівства Нідерландів - уродженець Афганістану.



Двох вихідців Близького Сходу, які з 1999 року проживають на території Європейського Союзу і вже отримали там громадянство, затримали в пункті пропуску «Ягодин-авто», під час спроби останніх організувати незаконне переправлення через державний кордон своєї співвітчизниці по чужому паспорту, який до того ж мав ознаки підробки.



В ході перевірочних заходів оперативниками прикордонного відомства встановлено, що громадянка Афганістану більше трьох років проживала у Києві, де і втратила свої документи. На пропозицію родичів незаконно виїхати до країн ЄС погодилась та після переклейки фото у паспортному документі та підробки службових відміток Держприкордонслужби України вирушила разом з організаторами незаконного вояжу в бік українсько-польського кордону.



За матеріалами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ст. 358 КК України «Підроблення документів, використання підроблених документів».



08.11.2019 року, вироком Любомльського районного суду Волинської області громадянина Нідерландів визнано винним у вчиненні вищезазначених злочинів та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в подальшому вказаний громадянин буде видворений з території України.



Варто зазначити, що протягом вересня – жовтня в межах Волинської області це вже третій випадок припинення функціонування оперативниками аналогічних каналів незаконної міграції вихідців з Близького Сходу до країн ЄС, що намагались налагодити громадяни Туреччини та Узбекистану. Вироком суду громадянину Туреччини присуджено штраф та видворено за межі України, іншого організатора - громадянина Узбекистану взято під варту, матеріали щодо вчинення останнім злочину передано до суду, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.



