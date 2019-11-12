Міністр оборони хоче скасувати призов Суспільство | 11-11-2019, 08:39 0 127 Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про бажання скасувати військовий призов.



Джерело: Загороднюк в ефірі "ТСН Тиждень" на каналі "1+1"



Пряма мова: "Позиція держави і моя персональна ціль – це скасувати призов. Ми рухаємося до професійної армії згідно зі стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і оснащеною."



Деталі: Загороднюк додав, що перехід на професійну армію не буде швидким. За його словами, кожен військовослужбовець має знати своє місце та мати чітку військову кар’єру.



Нагадаємо:



Протягом жовтня-грудня в Україні триватиме осінній призов громадян на строкову військову службу.

Наприкінці вересня військові комісаріати Києва передали до Національної поліції майже 35 тисяч справ на киян, які ухиляються від призову на строкову військову службу.