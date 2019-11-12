Три людини загинуло в аварії на Київщині Суспільство | 11-11-2019, 08:44 0 127 Троє осіб, серед яких двоє дітей, загинуло внаслідок зіткнення автомобілів у одному з сіл Бородянського району. Ще шестеро госпіталізовані.



Джерело: повідомлення на сайті ДСНС



Деталі: Аварія трапилась близько 16:15 у селі Здвижівка.



Загиблі діти були 2007 та 2009 року народження.



Рятувальники додали, що від ДСНС до роботи над наслідками аварії залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.