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Три людини загинуло в аварії на Київщині
|Суспільство | 11-11-2019, 08:44
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|Троє осіб, серед яких двоє дітей, загинуло внаслідок зіткнення автомобілів у одному з сіл Бородянського району. Ще шестеро госпіталізовані.
Джерело: повідомлення на сайті ДСНС
Деталі: Аварія трапилась близько 16:15 у селі Здвижівка.
Загиблі діти були 2007 та 2009 року народження.
Рятувальники додали, що від ДСНС до роботи над наслідками аварії залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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