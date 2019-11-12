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З початку протестів в Іраку загинуло понад 300 осіб
|Суспільство | 11-11-2019, 08:45
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|З 1 жовтня під час акцій протесту в Іраку загинуло 319 осіб, п’ятнадцять тисяч отримали поранення.
Джерело: турецьке агентство "Анадолу"
Деталі: Раніше влада країни запровадила комендантську годину у столиці Багдаді та містах Ен-Насірія, Ель-Амара та Ель-Хілла.
Що було раніше: Станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.
Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.
Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".
Нагадаємо:
МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Іраку у зв‘язку з суттєвим погіршенням безпекової ситуації.
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