З початку протестів в Іраку загинуло понад 300 осіб Суспільство | 11-11-2019, 08:45 0 124 З 1 жовтня під час акцій протесту в Іраку загинуло 319 осіб, п’ятнадцять тисяч отримали поранення.



Джерело: турецьке агентство "Анадолу"



Деталі: Раніше влада країни запровадила комендантську годину у столиці Багдаді та містах Ен-Насірія, Ель-Амара та Ель-Хілла.



Що було раніше: Станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 93 осіб, майже 4000 постраждали.



Масові заворушення в Іраку спалахнули першого жовтня. Вони охопили Багдад, а також низку великих міст. Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.



Нинішнє протистояння журналісти називають найважчим з часів придушення два роки тому збройного опору учасників терористичної організації "Ісламська держава".



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