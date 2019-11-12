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ООС: противник 11 разів відкривав вогонь
|Суспільство | 11-11-2019, 08:47
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|10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Противник вів вогонь поблизу Новогнатівки, Красногорівки, Пісків, Березового, Лебединського, Майорська, Південного, Новотошківського і Луганського.
Що було раніше: 10 листопада у штабі ООС повідомили про поранення чотирьох військових. Наразі загроза їх життю відсутня.
Нагадаємо:
9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню та поранили одного військовослужбовця.
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