ООС: противник 11 разів відкривав вогонь Суспільство | 11-11-2019, 08:47 0 123 10 листопада бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: звіт ООС



Деталі: Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.



Противник вів вогонь поблизу Новогнатівки, Красногорівки, Пісків, Березового, Лебединського, Майорська, Південного, Новотошківського і Луганського.



Що було раніше: 10 листопада у штабі ООС повідомили про поранення чотирьох військових. Наразі загроза їх життю відсутня.



Нагадаємо:



9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню та поранили одного військовослужбовця.

