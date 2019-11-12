Вибори в Іспанії: Санчес перемагає, формування уряду ускладнюється Суспільство | 11-11-2019, 08:54 0 138 Дострокові вибори в Іспанії, що були покликані розблокувати іспанську політику, схоже, не допоможуть партіям вийти з глухого кута.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.



Соціалістична партія виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса отримала 120 місць, втративши три.



Народна партія, яка мала 66 місць, піднялася до 88. Ультраправі Vox також посилилися з 24 до 52 місць. Це сталося за кілька місяців після того, як вперше за 40 років ультраправі увійшли до законодавчого органу.



Ліва Podеmos втратила 7 портфелів і тепер матиме 35 депутатів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Іспанія видала новий ордер на арешт соратниці Пучдемона, яка живе у Шотландії

Партія "Громадяни" отримала 10 місць в парламенті, а Республіканська лівиця Каталонії - 13 місць.



Іспанські ЗМІ зазначають, що результати четвертих дострокових виборів за чотири роки можуть навіть ускладнити формування влади.



Найімовірнішим результатом виборів буде утворення уряду меншості на чолі з соціалістами, проте достеменно не відомо, хто стане їхніми союзниками та скільки часу проіснує уряд із вкрай роздробленим парламентом.