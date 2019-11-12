Тиждень почнеться по-осінньому, а потім знову проясніє Суспільство | 11-11-2019, 09:22 0 128 У понеділок невеликі дощі очікуються у більшості західних, північних та центральних областей України, вранці місцями туман, вдень 10-15°.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Український гідрометцентр



Деталі: У більшості західних, північних та центральних областей 11 листопада – невеликий дощ, на решті території без опадів. Вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 10-15°, у південній частині 16-20°.



.У Києві та області в понеділок – вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Денна температура у столиці – 13-15°, на Київщині – 10-15°.



12-13 листопада в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 13 листопада на заході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; 12 листопада на півдні, 13 листопада в Україні, крім сходу, вночі 6-11°, вдень 11-16°.



У столичному регіоні 12-13 листопада також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура 12 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; 13 листопада вночі 6-11°, вдень 11-16°.



Згідно з прогнозом на 14-15 листопада, в Україні утримається суха погода, лише на Закарпатті, Львівщині, Волині та Івано-Франківщині 14 листопада невеликий дощ.



Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів та Закарпатті до 12°, вдень 9-15°, на крайньому півдні до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.



У столичному регіоні 14 та 15 листопада опади не прогнозуються. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.