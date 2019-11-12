Україна домагатиметься повернення Мазура додому – Дещиця Суспільство | 11-11-2019, 10:04 0 112 Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з під арешту в Польщі – це лише половина шляху, заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця.



Джерело: коментар послав "Радіо Свобода"



Пряма мова Дещиці: "Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами.



Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу".



Деталі: На сьогодні невідома дата проведення першого судового засіданні у справі по суті.



"Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – сказав посол.



До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Ігор Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.



Передісторія:



Одного з лідерів УНА-УНСО й ветерана АТО Ігоря Мазура ("Тополю"), який також є співробітником Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, польські прикордонники затримали 9 листопада, коли він їхав до Варшави для участі в конференції.

Причиною затримання стало те, що Росія подала його у міжнародний розшук, звинувативши в участі у Чеченських війнах у 1994–2000 роках.

10 листопада у Любліні Ігор Мазур заперечив цю інформацію: "Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час, але ми приїхали туди як журналісти, і я працював у прес-центрі "Вільний Кавказ".

МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.

10 листопада Ігоря Мазура передали на поруки Генерального консула України у Любліні.