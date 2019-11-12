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Протягом січня-жовтня 2019 року Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС опрацьовано понад 4475 звернень платників податків

Суспільство | 11-11-2019, 10:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 120 120    

Протягом січня-жовтня 2019 року до Львівського управління Офісу великих платників податків ДПС надійшло та опрацьовано 4475 звернень платників податків щодо надання інформаційних та консультаційних послуг, звірок, повідомлень, тощо.
Найчастіше Львівським управлінням надається послуга щодо реєстрації книг обліку розрахункових операцій. Так, станом на 1 жовтня 2019 року їх зареєстровано 2216. Також зареєстровано 810 реєстраторів розрахункових операцій та 194 розрахункові книги;
З початку року юридичним особам видано 1122 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС, 56 довідок про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), 44 довідки підтвердження статусу податкового резидента України.
Кількість звернень від платників Львівського управління в поточному році збільшилась більше ніж на 600. Для порівняння, за відповідний період у 2018 році представники великого бізнесу зверталися та отримали послугу 3900 разів.
Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу, не покидаючи свого робочого місця, можна: ознайомитись з останніми новинами; скористатися інформацією з реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності; роздрукувати бланки податкової звітності; заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; переглянути облікові дані платника; переглянути звітність; вести звітність; переглядати вхідні/вихідні документи; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації; переглядати стан розрахунків з бюджетом; за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі; зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних (для платників ПДВ); увійти до системи електронного адміністрування ПДВ та системи «Електронного адміністрування реалізації пального» (для платників акцизного податку з реалізації пального).
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