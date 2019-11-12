У Карпатах «цигарковий сезон»: прикордонники зібрали «урожаї» Суспільство | 11-11-2019, 10:45 0 206





Не полишають спроб переміщення контрабандного тютюну до сусідніх країн контрабандисти. Проте прикордонники не дають правопорушникам жодного шансу, щільно перекривають шляхи їх прямування, залучаючи для цього додаткові сили й засоби.



Так, напередодні вихідних та у минулу суботу тільки прикордонники Чернівецького загону у гірській місцевості Карпат запобігли двом спробам переміщення контрабандного курива, вартість якого склала пів мільйона гривень.



У п’ятницю, за сотню метрів від кордону прикордонний наряд відділу «Селятин» виявив правопорушників, що з ношами на плечах прямували до Румунії. Втікаючи невідомі покинули 2,5 тисячі пачок сигарет. Згодом неподалік місця виявлення сигарет прикордонники затримали двох жителів Путильського району, які ймовірніше за все причетні до переміщення тютюнової контрабанди. Наразі щодо них проводяться фільтраційні заходи.



Зважаючи на те, що у прикордонників з’явилася додаткова інформація щодо можливих місць накопичення тютюнових виробів поблизу кордону, пошукові заходи було продовжено ще й наступного дня, 9 листопада. Окрім збільшення району пошуку та кількості військовослужбовців, на місце прибула група кінологів зі службовими собаками. Вже за годину пошуку чотирилапі вивели пошукову групу, до якої увійшли офіцери відділу внутрішньої безпеки по Чернівецькому прикордонному загону та військовослужбовці відділення «Селятин», на чималий сховок. Він був ретельно прихований серед лісу у горах за кілька сотень метрів від кордону з Румунією. Всього у тайнику було 7,5 тисяч пачок сигарет.