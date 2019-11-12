З початку року великий бізнес Заходу перерахував майже 8 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів Суспільство | 11-11-2019, 10:47 0 134



З початку 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 8 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від великого бізнесу зросли на 4 млрд гривень.

Зокрема, протягом жовтня цього року великими платниками Заходу перераховано майже 960 млн гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 4 млрд гривень; податку на прибуток – 1,6 млрд гривень та акцизного податку – 951 млн гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували 1,2 млрд гривень. Слід зауважити, що місцеві бюджети щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 102 млн гривень.



