За 10 місяців 2019 року великі платники Західного регіону сплатили майже 1,8 мільярда гривень податку на прибуток Суспільство | 11-11-2019, 10:48 0 130



Впродовж десяти місяців 2018 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДПС забезпечено надходження майже 1,8 мільярда гривень податку на прибуток підприємств, що на 228 мільйонів гривень більше від індикативних показників. При цьому до державного бюджету спрямовано 1,6 млрд грн, а до бюджету області –172 млн гривень.

Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 113 мільйонів гривень.

Найвагоміший внесок по сплаті цього податку забезпечили ТЗОВ «Подільський енергоконсалтинг» - 117 млн грн, ПП «ОККО Бізнес контракт» - 110 млн грн., ТзОВ «Свіс Кроно» - 99 млн грн, ДП «ЛПП Україна» - 64 млн грн, ПРАТ «Львівобленерго» – 54 млн гривень.

