Понад 1,2 мільярди гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів Суспільство | 11-11-2019, 10:48 0 131



За десять місяців 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 1,2 млрд гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 102 мільйонів гривень. У жовтні до міської скарбниці надійшло 126 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 865 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 172 млн грн податку на прибуток підприємств, 59 млн грн земельного податку, 73 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -18 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води –15 млн гривень.



