Платники податків Львівщини сплатили до державного бюджету понад 4,1 мільярда гривень податку на додану вартість Суспільство | 11-11-2019, 10:49 0 129



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - жовтня 2019 року платниками податку на додану вартість (далі ‒ ПДВ) Львівщини до Державного бюджету України сплачено 4 142,1 млн. грн. цього податку. Це на 582,1 млн. грн., або на 16,4 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року.



У жовтні 2019 року до Державного бюджету України надійшло 455,6 млн. грн. податку на додану вартість. Це на 88,0 млн. грн., або на 23,9 відс. більше, ніж у жовтні 2018 року (367,6 млн. гривень).



У деклараціях з податку на додану вартість, які були подані у жовтні 2019 року, платниками податків Львівської області задекларовано до сплати 453,8 млн. грн. ПДВ, що на 75,2 млн. грн., або на 19,9 відс. більше, ніж у жовтні 2018 року (378,6 млн. грн.), та на 31,4 млн. грн., або на 6,5 відс. менше, ніж у вересні 2019 р. (485,2 млн. гривень).