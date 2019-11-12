Понад 1,6 мільярда гривень рентної плати надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини Суспільство | 11-11-2019, 13:01 0 111











В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - жовтня 2019 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 1 640,6 млн. грн. рентної плати, що на 146,3 млн. грн., або на 9,8 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (1494,3 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України за 10 місяців 2019 року надійшло 1 499,8 млн. грн. рентної плати, що на 138,8 млн. грн., або на 10,2 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (за 10 місяців 2018 року – 1 361,0 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 97,4 відс., складає рентна плата за користування надрами. У січні-жовтні 2019 року її надійшло до державного бюджету 1 460,8 млн. грн., що на 134,9 млн. грн., або на 10,2 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року (у січні-жовтні 2018 року – 1 325,9 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня-жовтня 2019 року надійшло 140,8 млн. грн. рентної плати, що на 7,4 млн. грн., або на

5,3 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-жовтні 2018 року – 133,4 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами з усіх рентних платежів у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-жовтні 2019 року складає 73,8 відс. (103,9 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 20,1 відс. (28,3 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,1 відс. (8,6 млн. гривень).