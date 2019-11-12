Львів’янка Марія Ненашева відзначила свій сотий День народження Суспільство | 11-11-2019, 13:52 0 239 Львів’янка поважного віку Марія Ненашева відзначили свої уродини: 8 листопада їй виповнилось 100 років. Про це повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР. Ювілярку від імені громади Львова привітали представники управління соціального захисту та вручили матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн.



Також цього місяця святкуватиме свій День народження львів’янин Михайло Лібич: 14 листопада йому виповниться 103 роки.



Нагадаємо також, що за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по 100 років, на День народження, попри одноразову матеріальну допомогу 5 тис. грн., вручають ще й пам'ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис. грн. Загалом у 2019 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис. грн.



Одноразова матеріальна допомога у розмірі 5 тис. грн. виплачується відповідно до розпорядження міського голови від 27.12.2018 N 765 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2019 році виповниться 100 і більше років».



