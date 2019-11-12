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У Брюховичах, збираючи гриби, мешканець виявив застарілу авіаційну бомбу
|Суспільство | 11-11-2019, 13:56
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|В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення повідомили, що 10 листопада о 15.46 год. у лісі поблизу смт. Брюховичі, збираючи гриби, місцевий мешканець виявив авіаційну бомбу часів Другої світової війни.
Місце події огороджене, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявленого вибухового предмету.
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