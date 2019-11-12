Брендові речі зупинили на кордоні Суспільство | 11-11-2019, 14:00 0 123



90 пар взуття та понад 700 одиниць брендового одягу вилучили працівники Львівської митниці упродовж вихідних.

Так, наш співвітчизник, повертаючись з Польщі через пункт попуску «Шегині», перетинав митний кордон як пасажир мікроавтобуса. При спілкуванні з працівниками митниці він нічого не розповів про свій дорогий багаж. Однак під час огляду салону та багажного відділення авто митники виявили сумки із чоловічим та жіночим одягом та взуттям відомих торгових марок BOSS, FABI, Baldindini, Moscino, Calvin Klein тощо.

Аналогічний випадок зафіксовано у пункті пропуску «Рава- Руська». Там митники у водія «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI», мешканця Хмельниччини, виявили 340 одиниць жіночого одягу в асортименті різних торгових марок, які чоловік за винагороду пообіцяв невідомому перевезти через кордон.

Також працівники митного поста «Львів-аеропорт» вилучили пальта та пуховики з логотипами торгових марок «MONCLER» та «Stone Island».

Товари в таких обсягах, перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, тому підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню. Дії громадян мають ознаки порушення митних правил. Наразі складено протоколи за статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

