Про змогу обслуговування суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування фізичною особою-платником єдиного податку другої групи - власником ресторану Суспільство | 11-11-2019, 14:01 0 122



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що фізична особа-підприємець другої групи спрощеної системи оподаткування може надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, здійснювати виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

А чи можливо організовувати ресторанне обслуговування суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування таким платником єдиного податку?

Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.07.2002 № 219 із змінами та доповненнями (далі – Правила), визначено, що заклад ресторанного господарства – організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів.

Розрахунки за продукцію й надані послуги в закладах (підприємствах) ресторанного господарства здійснюються за готівку та/або в безготівковій формі (платіжні картки, платіжні чеки тощо) із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп’ютерно-касова система тощо) або зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (п. 3.2 Правил).

Отже, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства, має право приймати замовлення від суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), які перебувають на загальній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж і організацію споживання продукції власного виробництва і закуплених товарів.

