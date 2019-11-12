На Львівщині «Червоні стріли» змінили«Клекотливих орлів» Суспільство | 11-11-2019, 15:22 0 113

11 листопадана Львівщині у Міжнародному центрі миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської складової місії JMTG-U.

На заміну військовослужбовцям 2 бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ої повітряно-десантної (десантно-штурмової) дивізії армії США, що має почесну назву «Клекотливі орли», до України прибули понад 120 військових військовослужбовців 32-ої піхотної бригадної оперативно-тактичної групи «Жувіньї» Національної гвардії штату Вісконсин. Термін ротації на території України для американських військових складатиме 9 місяців.

Новоприбулі представники армії США продовжать допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України за стандартами підготовки армій країн НАТО. Ця військово-тренувальна місія відома, як Об’єднана багатонаціональна тренувальна група – Україна (JMTG-U). Діяльність якої започаткована у 2015 році. Метою місії є сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні.У рамках місії, американські військовослужбовці виступають у ролі менторів під час навчального процесу із підрозділами українських бойових бригад Сухопутних військ, десантно-штурмових військ, підрозділів морської піхоти тощо. Крім того, американські військовослужбовці продовжать навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.

Зі слів командира нового контингенту США полковника Джона Оклі, ОТГ «Жувіньї» складається з військовослужбовців кількох частин всієї Національній гвардії Вісконсину, кожного з основних підпорядкованих командувань, штабу об’єднаних сил та 32-ої піхотної бригадної ОТГ. Вони були відібрані за свої унікальні навички та досвід у різних галузях. Командування 32-ої ОТГ із задоволенням продовжить роботу тих, хто працював тут раніше, і сподівається на успішну взаємодію з українськими партнерами.

Церемонія передачі повноважень відбулась на стройовому плацу військового містечка «Центральне». Після виконання Державних гімнів України та Сполучених штатів Америки, прапор «Клекотливих орлів» було урочисто згорнуто та вкрито захиснм чохлом. Натомість, свій бойовий прапор розгорнули «Червоні стріли».

На знак поваги і відзначення заслуг американських десантників з 2 бригадної тактичної групи «Страйк» 101-ої повітряно-десантної (десантно-штурмової) дивізії армії США, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив понад 10 солдатам та офіцерам армії США відзнаки Міністерства оборони України, нагороди від Генерального штабу ЗС України, командування Сухопутних військ ЗС України тощо.

Командир «Клекотливих орлів» підполковник Роберт Трейсі у своїй промові подякував своїм підлеглим за натхненну працю. Він відзначив і високий ступінь співпраці з українською стороною та прогрес, якого досягли бойові підрозділи під час підготовки в контексті занять за програмою JMTG-U.



Довідково: 32-а Піхотна бригадна ОТГ є прямим нащадком знаменитої американської 32-ї дивізії «Червона стріла», що була заснована 18 липня 1917 року та складалася з 15000 солдатів Національної гвардії Вісконсину. Дивізія отримала свою назву та символіку «Червона стріла» на полях битв у Франції під час Першої світової війни. У 1918 році солдати-піхотинці дивізії «Червоної стріли» незламно бились на полі бою пліч о пліч зі своїми союзниками поблизу Жувіньї у Франції. Саме там вони заробили своє прізвисько «Les Terribles», що буквально перекладається як «Ті, що наводять жах»,і стали взірцем успішного партнерства з союзниками. На знак перемоги в Жувіньї піхотні полки дивізії були нагороджені найвищою військовою відзнакою у Франції «Круа де Герр» (Хрест Відважних). Під час Другої Світової війни, бійці цієї дивізії відзначились на Тихоокеанському театрі військових дій, провівши 654 днів у боях в Папуа Новій Гвінеї та Філіппінах, здобувши почесну назву президентського підрозділу. Під час Берлінської кризи, в 1961-1962 роках, дивізію було мобілізовано на внутрішню службу. 32-у дивізію було переформовано в 1967 році у бригаду і таким чином вона стала найбільшим підрозділом Національної гвардії Вісконсину.



Володимир Скоростецький,