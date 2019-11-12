Українці втрачають віру, що нова влада краща за попередню – дослідження Суспільство | 11-11-2019, 17:22 0 140 За останній місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилася з 48 до 43%.



Джерело: опитування Центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова



Деталі: Водночас, згідно з опитуванням, з 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що теперішнє керівництво країни нічим суттєво не відрізняється від попереднього.



А частка тих, хто вважає, що нова влада гірша за попередню, збільшилася з 8% до 12%.





Дослідження проведене з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.