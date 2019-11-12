ООС: 16 обстрілів, одного військовослужбовця поранено Суспільство | 12-11-2019, 08:41 0 93 11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

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Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 9 ворожих обстрілів.



Дослівно: "Вчора, 11 листопада, внаслідок обстрілів поранень зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано".