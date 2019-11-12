На Херсонщині правоохоронці виявили тютюнові вироби на 900 тисяч гривень Суспільство | 12-11-2019, 09:37 0 71

Схему незаконного продажу тютюнових виробів ліквідували оперативники Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно зі співробітники податкової міліції ГУ ДФС Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.



Масштабну незаконні оборудку викрили в рамках проведення операцій «Акциз - 2019», «Рубіж» та кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Зокрема було встановлено групу осіб, які впродовж 2019 року здійснювали на території України та регіону масовий незаконний збут тютюнових виробів вітчизняного та іноземного виробництва. Частину товарів фігуранти отримували із незаконних виробництв, а частину – ввозили в Україну поза митним контролем. При цьому окремі партії товарів були марковані підробленими акцизними марками, а інші – реалізовувались без марок акцизного податку України.



Аби доставити тютюнові вироби кінцевим споживачам, фігуранти користувалися послугами логістичних компаній.



Всього в результаті санкціонованих обшуків, проведених за місцями незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів, вилучено та передано на відповідальне зберігання майже 20 тисяч пачок цигарок. Загальна попередня вартість вилучених підакцизних товарів складає майже 900 тисяч гривень. Триває перевірка та документування виявленого правопорушення.







