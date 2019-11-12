1000$ і не відкриваємо багажник… У КППВ прикордонник відхилив щедру пропозицію Суспільство | 12-11-2019, 09:38 0 73







Учора у КПВВ «Новотроїцьке» водій «Мерседеса» намагався спокусити прикордонника чималим хабарем.



Чоловік, який їхав на тимчасово окуповану територію, запропонував 1000 доларів США за те, щоб його автівку не оглядали. Та гра в «поле чудес» не вдалася. Правоохоронець від коштів відмовився, а транспортний засіб направили на поглиблений огляд. Згодом з’ясувалося, що водій у конструктивних особливостях свого авта приховав значну суму коштів.



Тепер хабародавця може чекати від чималого штрафу аж до 4 років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ).









