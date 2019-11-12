До бюджетів на Львівщині платники податків з початку 2019 року сплатили 109 мільйонів гривень екологічного податку Суспільство | 12-11-2019, 12:53 0 60







Протягом січня-жовтня 2019 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду державного бюджету 59,0 млн. грн. екологічного податку (в тому числі за двоокис вуглецю – 18,1 млн. грн.), що на 12,9 млн. грн., або на 27,9 відс. більше проти того самого періоду 2018 року (за 10 місяців 2018 року – 46,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У січні-жовтні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 50,0 млн. гривень екологічного податку.



Слід нагадати, що екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти шкідливих речовин та розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. Цей податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.