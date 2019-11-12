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Контрабандні монети: золото - на сході, срібло – на заході
|Суспільство | 12-11-2019, 12:54
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Предмети, що можливо становлять культурну та історичну цінність, намагалася приховано перемістити через кордон.
Зокрема вивезти до Росії дев’ять монет ХІХ-ХХ століття намагалася наша співвітчизниця. Виявили їх прикордонники відділу «Харків» спільно з працівниками митниці під час оформлення потяга «Кривий Ріг - Москва». Золоті монети жінка заховала серед особистих речей.
Крім того, в пункті пропуску «Краківець» у прикордонного наряду виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон мікроавтобусом «Мерседес». Згодом під час поглибленого огляду авта військовослужбовці Мостиського загону спільно з представником ДФС виявили п’ять срібних монет різного номіналу.
В обох випадках знахідки вилучено, осіб притягнуто до відповідальності. Вартість старовинних предметів встановить експертиза.
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