Контрабандні монети: золото - на сході, срібло – на заході Суспільство | 12-11-2019, 12:54 0 67

Предмети, що можливо становлять культурну та історичну цінність, намагалася приховано перемістити через кордон.



Зокрема вивезти до Росії дев’ять монет ХІХ-ХХ століття намагалася наша співвітчизниця. Виявили їх прикордонники відділу «Харків» спільно з працівниками митниці під час оформлення потяга «Кривий Ріг - Москва». Золоті монети жінка заховала серед особистих речей.



Крім того, в пункті пропуску «Краківець» у прикордонного наряду виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон мікроавтобусом «Мерседес». Згодом під час поглибленого огляду авта військовослужбовці Мостиського загону спільно з представником ДФС виявили п’ять срібних монет різного номіналу.



В обох випадках знахідки вилучено, осіб притягнуто до відповідальності. Вартість старовинних предметів встановить експертиза.











