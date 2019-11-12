ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 12-11-2019, 13:14 0 87



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Столяр - проводити роботу по ремонту і обслуговуванню меблів, обладнання, столярних виробів, ліквідує несправності та поломки майна ( крісел, столів, шаф, дверей).

Слюсар- ремонтник - забезпечує справний стан, безаварійну й постійну роботу технологічного обладнання, проводить профілактичні та ремонтні роботи, виявляє причини передчасного зношування вузлів і агрегатів та вживає заходів по їхньому попередженню і усуненню.

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Група небезпеки не нижче 3 кл.,

III-IY група допуску, допуск до роботи з електроустаткуванням з напругою вище 1000 Вольт з досвідом роботи на трансформаторних підстанціях. Стаж 3 роки



СП "ГАЛКА ЛТД."



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)



З повагою,

директор О. Рісний

