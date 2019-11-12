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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 12-11-2019, 13:14
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:
Столяр - проводити роботу по ремонту і обслуговуванню меблів, обладнання, столярних виробів, ліквідує несправності та поломки майна ( крісел, столів, шаф, дверей).
Слюсар- ремонтник - забезпечує справний стан, безаварійну й постійну роботу технологічного обладнання, проводить профілактичні та ремонтні роботи, виявляє причини передчасного зношування вузлів і агрегатів та вживає заходів по їхньому попередженню і усуненню.
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Група небезпеки не нижче 3 кл.,
III-IY група допуску, допуск до роботи з електроустаткуванням з напругою вище 1000 Вольт з досвідом роботи на трансформаторних підстанціях. Стаж 3 роки
СП "ГАЛКА ЛТД."
(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)
З повагою,
директор О. Рісний
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