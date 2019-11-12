До уваги переробників деревини! Суспільство | 12-11-2019, 13:15 0 90



Незважаючи на дуже низьку активність на ринку необробленої деревини, Львівське ОУЛМГ повідомляє, що 14 листопада 2019 року відбудуться додаткові аукціонні торги необробленою деревиною державних лісогосподарських підприємств заготівлі четвертого кварталу 2019 року.

Торги проводяться з метою максимального забезпечення вітчизняних деревообробних підприємств необхідною кількістю сировини.

Торги проводить ТБ «ТСБ «Галконтракт» в електронній формі.

Лісогосподарські підприємства виставляють понад 35 тис. кбм. необробленої деревини різних сортиментів.

Уся інформація про виставлені обсяги необробленої деревини розміщена на сайті біржі.

Запрошуємо усіх, кому потрібна деревина для власних потреб переробки прийняти участь в електронних торгах!

Надіємось на плідну співпрацю.



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ



