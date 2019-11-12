Платники податків мають право зареєструвати другий примірник акцизної накладної на розподіл пального Суспільство | 12-11-2019, 13:20 0 85

З 28.10.2019 розпочато реєстрацію другого примірника акцизної накладної складеної у порядку, передбаченому пунктом 23 Перехідних положень Податкового кодексу України, за умови що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в ЄРАН згідно з п.23 розділу 5 Перехідних положень Кодексу.

Законом України від 20 вересня 2019 р. № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» Перехідні положення Податкового кодексу України доповнено п.28 такого змісту:

Платники податку мають право зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних другий примірник акцизних накладних, складених у порядку, передбаченому пунктом 23 цього підрозділу, за умови, що перший примірник такої акцизної накладної зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних згідно з пунктом 23 цього підрозділу.

У разі зазначення в акцизній накладній, складеній відповідно до пункту 23 цього підрозділу, перший примірник якої зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а другий примірник не зареєстрований в Єдиному реєстрі акцизних накладних, помилкових реквізитів особи, що отримує пальне, або у визначених у підпунктах "з" та "и" пункту 231.1 статті 231 цього Кодексу реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне:

а) платник, який склав перший примірник акцизної накладної, складає другий примірник такої накладної, в якому зазначає правильні реквізити особи, що отримує пальне, або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, та в день складання направляє такий примірник особі, що отримує пальне;

б) особа, що отримує пальне, реєструє другий примірник акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше трьох календарних днів, після дня отримання другого примірника акцизної накладної.

Прес-служба Державної податкової служби України

