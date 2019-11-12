Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку отримав дохід на непідприємницький рахунок в банку. Які наслідки? Суспільство | 12-11-2019, 13:21 0 71

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до норм Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) доходом фізичної особи -підприємця (далі ‒ ФОП) – платника єдиного податку, є, зокрема, дохід одержаний в грошовій готівковій чи безготівковій формі.

ФОП для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності не може використовувати поточні рахунки, відкриті в банківських установах для власних потреб.

У разі виявлення органом доходів і зборів порушення платником єдиного податку вимог ПКУ щодо застосування спрощеної системи оподаткування на підставі акту перевірки реєстрація платником єдиного податку буде анульована.

Такий ФОП зможе обрати спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття такого рішення.

У разі наявності підстав може виникнути питання про ухилення такого платника від сплати податків.

Детальніше у п. 299.11 ст. 299 ПКУ.

