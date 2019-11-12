Ще одна рада Львівщини вимагає від уряду не скорочувати доходи органів місцевого самоврядування Суспільство | 12-11-2019, 13:48 0 70

Славська селищна рада стала третьою радою Львівщини, яка на своїй сесії прийняла звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука та голови Верховної Ради України з вимогою не скорочувати доходи органів місцевого самоврядування у проекті бюджету 2020 року. Адже за останні роки суттєво збільшені сфери повноваження та відповідальності громад.

Депутати Славської селищної ради закликали прем’єр-міністра та голову Верховної Ради у проекті Державного бюджету України на 2020 рік:

–підтримати норму про зарахування частини акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів;

–встановити розмір освітньої субвенції на 2020 рік в обсязі 105 млрд грн, що врахує підвищення заробітної плати педагогічним працівникам, а також компенсацію з державного бюджету в розмірі 14,6 млрд грн на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

–спрямувати 20% коштів дорожньої субвенції до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад та передбачити формульний підхід щодо розподілу таких коштів між цими бюджетами;

–забезпечити оплату з державного бюджету гарантованих державою пільг, зокрема, пільг на проїзд та послуги зв'язку;

–передбачити на 2020 рік додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у в обсязі не менше 20 млрд грн та її формульний розподіл між районними бюджетами, бюджетами ОТГ та міст обласного значення.

–негайно перерахувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбаченої у Державному бюджеті на 2019 рік, та перехідних залишків з 2018 року.



Нагадаємо, перед тим аналогічні звернення прийняли сесії Дублянської та Глянянської міських рад. Також депутатів цих рад підтримали і депутати Ходорівської об’єднаної територіальної громади.

У період з 12 по 15 листопада 2019 року очікується розгляд у Верховній Раді України проекту Державного бюджету на 2020 рік. Оприлюднений 05.11.2019 р. на сайті Верховної Ради України поданий Урядом проект Державного бюджету на 2020 рік не враховує пропозиції Асоціації міст України та зменшує доходи місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. Передбачений місцевим бюджетам ресурс не дозволить органам місцевого самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження, унеможливить надання послуг громадянам.



З метою захисту інтересів громад у Держбюджеті-2020 Асоціація міст України оголосила Всеукраїнську акцію: «Поверніть гроші громадам!».





