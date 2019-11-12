Працівники Львівської митниці оформили товарів вартістю майже 117 мільярдів гривень Суспільство | 12-11-2019, 15:02 0 95

Упродовж січня-жовтня 2019 року у зоні діяльності Львівської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб`єктів господарської діяльності на суму майже 117 млрд. грн. З цієї кількості імпортовано товарів на суму майже 80 млрд. грн., експортовано на суму майже 37 млрд. грн., що становить відповідно 68 % (імпорт) та 32 % (експорт) загального обсягу зовнішнього товарообміну. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року цей обсяг збільшився на 4,0 %.

Імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався переважно з таких країн: Польща – 37,6 %, Німеччина – 19,6 %, Італія – 4,0 %. Серед основних імпортних товарів були: вживані речі (3,8 % від загалу), автомобілі легкові (3,4 %), проводи ізольовані (2,9 %).

Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, у такі країни: Польща (32,1%), Німеччина (16,0 %), Чехія (9,3 %). Серед основних експортних товарів були: проводи ізольовані (24,0 % від загалу), меблі для сидіння (11,4 %), інші меблі та їх частини (3,3 %).

Зовнішньоекономічну діяльність у січні-жовтні 2019 року здійснювали понад 5 тис. суб’єктів господарювання.

