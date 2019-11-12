НА БУКОВИНІ ЗАТРИМАНО ОРГАНІЗАТОРА НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ДО ЄС Суспільство | 12-11-2019, 15:03 0 67



Прикордонники Чернівецького загону продовжують проводити активні заходи, спрямовані на боротьбу з протиправною діяльністю на кордоні. Іноді аби добитися результату правоохоронців проводять комплекс спільних заходів направлених на виявлення організаторів протиправної діяльності.

Як результат, вчора, 11 листопада, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження за ч.3, ст. 369 ККУ, (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), під процесуальним керівництвом прокуратури в Чернівецькій області спільною міжвідомчою групою з-поміж прикордонників Чернівецького прикордонного загону, офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід», слідчим СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області затримано мешканця Сторожинецького району, який спробував шляхом підкупу прикордонника переправити за кордон значну партію тютюну. Чоловіка затримували співробітники спецпідрозділу «КОРД», під час спроби передачі хабаря у розмірі 1500 євро. За ці кошти мешканець села В. Петрівці намагався організувати безперешкодне переміщення 90 ящиків тютюнових виробів через українсько-румунський кордон, в межах ділянки відповідальності відділення інспекторів прикордонної служби «Нижні Петрівці». Буковинця затримано в порядку ст.208 ККУ та доправлено до слідчого ізолятора.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



