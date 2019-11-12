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На Виноградівщині шахраї від імені податківців вимагають гроші
|Суспільство | 12-11-2019, 17:06
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Невідомі особи здійснюють дзвінки суб’єктам господарювання м. Виноградів та району, представляючись начальником Виноградівської ДПІ Виноградівського управління ГУ ДПС у Закарпатській області.
Зокрема, телефонуючи з номера 0970767343, зловмисники просять перерахувати 5000 грн на банківський рахунок.
У зв’язку з цим, просимо громадян бути обережними, а при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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