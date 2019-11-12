На Виноградівщині шахраї від імені податківців вимагають гроші Суспільство | 12-11-2019, 17:06 0 11

Невідомі особи здійснюють дзвінки суб’єктам господарювання м. Виноградів та району, представляючись начальником Виноградівської ДПІ Виноградівського управління ГУ ДПС у Закарпатській області.

Зокрема, телефонуючи з номера 0970767343, зловмисники просять перерахувати 5000 грн на банківський рахунок.

У зв’язку з цим, просимо громадян бути обережними, а при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

