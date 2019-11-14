У Харкові повідомили про замінування понад півсотні об’єктів Суспільство | 13-11-2019, 01:09 0 163 До поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки на території 54 об’єктів Харкова.



Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області



Деталі: Спеціалісти шукають вибухівку у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, закладі вищої освіти, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі.



Нагадаємо:



Наприкінці жовтня у Харкові "замінували" 40 лікарень та 30 торгових центрів.

