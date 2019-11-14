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У Харкові повідомили про замінування понад півсотні об’єктів
|Суспільство | 13-11-2019, 01:09
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|До поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки на території 54 об’єктів Харкова.
Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області
Деталі: Спеціалісти шукають вибухівку у 21 житловому будинку, 21 торговельному центрі, 8 медичних установах, закладі вищої освіти, центральному автовокзалі та залізничному вокзалі.
Нагадаємо:
Наприкінці жовтня у Харкові "замінували" 40 лікарень та 30 торгових центрів.
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