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Розмінування в Петрівському має початись не пізніше 13 листопада – Сайдік
|Суспільство | 13-11-2019, 08:36
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|Спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік заявив, що розмінування у районі Петрівського на Донеччині має початись не пізніше ніж 13 листопада.
Джерело: "Радіо свобода" з посиланням на пресслужбу ОБСЄ
Пряма мова: "9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона – вчора, 11 листопада.
СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше ніж завтра. Також не пізніше, ніж завтра, в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування."
Деталі: За його словами, розмінування на ділянці розведення у Золотому триває.
Він додав, що на ділянці розведення у Станиці Луганській роботи з відновлення моста через річку Сіверський Донець проходять успішно.
Що було раніше: У понеділок, 11 листопада завершилася практична фаза розведення сил та засобів на лінії розмежування біля населеного пункту Богданівка та Петрівське Донецької області.
Нагадаємо:
Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.
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